Негода на Київщині — в КОВА показали наслідки стихійного лиха

Наслідки негоди в Київській області. Фото : КОВА

Негода у Київській області спричинила пошкодження дахів та аварії в електромережі. Наслідки стихійного лиха фіксували в п'яти районах області.

Про це повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації.

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Наслідки негоди у Київській області

Як повідомляється, руйнування спіткали Бучанський, Білоцерківський, Вишгородський, Обухівський та Бориспільський райони. За попередньою інформацією, серед людей не постраждав ніхто.

Наслідки негоди в Київській області. Джерело: КОВА

Як заявив голова КОВА Руслан Кравченко, адміністрація зафіксувала 30 звернень про пошкодження дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо. Було пошкоджено й електромережу.

"За інформацією енергетиків негода спричинила аварії в мережах. Відключені 42 лінії 10 кВ. Від стихії постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Наслідки негоди оперативно усувають", — заявив голова КОВА.

Наслідки негоди в Київській області. Джерело: КОВА

Він додав, що всі оперативні служби працюють у посиленому режимі, а людям надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше через погіршення метеорологічних умов на Київщині, енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи.

Незадовго до цього у Києві та області спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з африканської пустелі Сахара.