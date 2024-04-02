Негода на Київщині — в КОВА показали наслідки стихійного лиха
Негода у Київській області спричинила пошкодження дахів та аварії в електромережі. Наслідки стихійного лиха фіксували в п'яти районах області.
Про це повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації.
Наслідки негоди у Київській області
Як повідомляється, руйнування спіткали Бучанський, Білоцерківський, Вишгородський, Обухівський та Бориспільський райони. За попередньою інформацією, серед людей не постраждав ніхто.
Як заявив голова КОВА Руслан Кравченко, адміністрація зафіксувала 30 звернень про пошкодження дахів низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів, а також падіння дерев та парканів на лінії електропередач, автівки, автошляхи тощо. Було пошкоджено й електромережу.
"За інформацією енергетиків негода спричинила аварії в мережах. Відключені 42 лінії 10 кВ. Від стихії постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Фастівський та Обухівський райони. Наслідки негоди оперативно усувають", — заявив голова КОВА.
Він додав, що всі оперативні служби працюють у посиленому режимі, а людям надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, раніше через погіршення метеорологічних умов на Київщині, енергетики ДТЕК перейшли в посилений режим роботи.
Незадовго до цього у Києві та області спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну пилову бурю, яка прийшла з африканської пустелі Сахара.
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