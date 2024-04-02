Непогода в Киевской области — в КОВА показали последствия стихийного бедствия

Последствия непогоды в Киевской области. Фото: КОВА

Непогода в Киевской области повлекла за собой повреждение крыш и аварии в электросети. Последствия стихийного бедствия фиксировались в пяти районах области.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации.

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Последствия непогоды в Киевской области

Как сообщается, разрушения настигли Бучанский, Белоцерковский, Вышгородский, Обуховский и Бориспольский районы. По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.

Последствия ненастья в Киевской области. Источник: КОВА

Как заявил глава КОВА Руслан Кравченко, администрация зафиксировала 30 обращений о повреждении крыш ряда частных домов, социальных заведений, одного из предприятий, гаражей, а также падения деревьев и заборов на линии электропередач, автомобили, автодороги и т.д. Была повреждена и электросеть.

"По информации энергетиков непогода привела к авариям в сетях. Отключены 42 линии 10 кВ. От стихии пострадали Белоцерковский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский и Обуховский районы. Последствия непогоды оперативно устраняют", — заявил глава КОВА.

Последствия ненастья в Киевской области. Источник: КОВА

Он добавил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, а людям оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ранее из-за ухудшения метеорологических условий в Киевской области энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы.

Незадолго до этого в Киеве и области наблюдалось значительное ухудшение погодных условий из-за сильной пылевой бури, которая пришла из африканской пустыни Сахара.