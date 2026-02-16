Гололедица и снег в Киеве - коммунальные службы возмущены работой руководства

Уборка снега в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжается ликвидация последствий метели, которая накрыла город ночью. С самого утра столичные коммунальщики расчищают дороги от снега и гололеда.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды

Во время общения с журналистами одна из работниц городской службы посоветовала обратиться с вопросом к руководству, отметив, что именно там должны оценивать эффективность выполненных работ.

"Мы работаем. Спросите у руководства, как они себя оценивают. А вы не видите, какая ситуация на дорогах?", — сказала коммунальщица.

Тем временем полиция помогает снегоуборочной технике преодолевать пробки, образовавшиеся из-за сложных погодных условий. Правоохранители сопровождают спецтранспорт, чтобы коммунальные службы могли оперативно расчищать улицы.

Наибольшие осложнения движения зафиксированы на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах — там транспорт практически остановился. На Крещатике проезжая часть покрыта льдом, что дополнительно усложняет ситуацию.

В социальных сетях киевляне продолжают жаловаться на состояние дорог и огромные пробки из-за гололеда и снега. Уже известно о нескольких авариях, которые произошли из-за скользкого покрытия.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Зато в КГГА сообщили о масштабной работе коммунальных служб и привлечении 289 единиц спецтехники для уборки.