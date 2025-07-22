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Головна Київ Негода в Києві — скільки повалених дерев та постраждалих

Негода в Києві — скільки повалених дерев та постраждалих

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Дата публікації: 22 липня 2025 21:11
Київ накрила потужна негода 22 липня — які наслідки
Наслідки негоди в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 22 липня, була сильна негода. Внаслідок буревію та грози зафіксовано понад 30 повалених дерев, а також постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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Наслідки негоди в Києві

Наразі над ліквідацією негоди працюють понад 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС.

Негода в Києві 22 липня
Ліквідація наслідків негоди. Фото: КМДА

"У столиці зафіксовано понад 30 повалених дерев унаслідок буревію й грози, які прогнозували синоптики", — йдеться у повідомленні.

Крім того, до робіт залучено понад десять одиниць техніки "Київзеленбуду" та три аварійно-рятувальні авто.

У КМДА зазначили, що від негоди постраждали пʼятеро людей. Загалом госпіталізовано пʼятьох осіб, у тому числі 13-річна дівчинка.

"Просимо містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов, адже недотримання рекомендацій може призвести до травмування", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 липня Київ накрила сильна злива. Внаслідок негоди зафіксовано затоплення та падіння дерев.

А завтра в столиці знову очікується гроза та дощ. Водночас температура повітря підвищиться до +28 °С.

погода Київ негода дощ гроза
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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