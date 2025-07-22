Киев накрыла мощная непогода 22 июля — какие последствия

Последствия непогоды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 22 июля, была сильная непогода. В результате урагана и грозы зафиксировано более 30 поваленных деревьев, а также пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Сейчас над ликвидацией непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС.

Ликвидация последствий непогоды. Фото: КГГА

"В столице зафиксировано более 30 поваленных деревьев в результате урагана и грозы, которые прогнозировали синоптики", — говорится в сообщении.

Кроме того, к работам привлечено более десяти единиц техники "Киевзеленстроя" и три аварийно-спасательных авто.

В КГГА отметили, что от непогоды пострадали пять человек. Всего госпитализированы пять человек, в том числе 13-летняя девочка.

"Просим горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий, ведь несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию", — говорится в сообщении.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля Киев накрыл сильный ливень. В результате непогоды зафиксировано затопление и падение деревьев.

А завтра в столице снова ожидается гроза и дождь. В то же время температура воздуха повысится до +28 °С.