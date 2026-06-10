Негода відступила: Київ прогріє до +28 °C завтра

Дві дівчини на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У середу, 11 червня, на території Київської області та в столиці очікується комфортна літня погода з мінливою хмарністю та відсутністю опадів. Синоптики прогнозують стабільні погодні умови протягом усього дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Український гідрометцентр.

Погода по Київщині

У Київській області протягом доби збережеться мінлива хмарність, однак істотних опадів не очікується. Атмосферні умови будуть стабільними, що сприятиме комфортному перебуванню на відкритому повітрі.

Вітер південного напрямку, помірний — 5–10 м/с.

Температурний режим по області:

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вночі: +13…+18 °C

вдень: +23…+28 °C

Такі показники відповідають типовим літнім значенням для початку червня та створюють сприятливі умови для відпочинку, поїздок і роботи на відкритому повітрі.

У столиці України також очікується мінлива хмарність без опадів. Погода залишатиметься стабільною, із переважанням сухого повітря у денні години.

Вітер південний, 5–10 м/с, без різких поривів.

Температура повітря у Києві:

вночі: +16…+18 °C

вдень: +26…+28 °C

У денний час повітря добре прогріватиметься, тому мешканцям столиці варто враховувати підвищення температури під час планування активностей на свіжому повітрі.

Погода 11 червня у Києві та області буде однією з типових літніх: теплою, переважно сухою та з періодичними проясненнями. Опади не прогнозуються, а вітер залишатиметься помірним. Такі умови сприятимуть як міському ритму життя, так і відпочинку за межами столиці.

Новини.LIVE повідомляли, у середу, 10 червня, у Києві та Київській області прогнозується переважно суха погода без опадів. Протягом доби синоптики очікують мінливу хмарність. Температура повітря залишатиметься комфортною та відповідатиме літнім показникам.

Новини.LIVE також інформували, що в Києві фіксують поступовий занепад Андріївського узвозу — понад половина ключових локацій нині не працює. Громадські активісти закликають вжити заходів для збереження історичної вулиці.