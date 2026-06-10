Непогода отступила: завтра в Киеве будет до +28 °C
В среду, 11 июня, на территории Киевской области и в столице ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Синоптики прогнозируют стабильные погодные условия в течение всего дня.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Погода в Киевской области
В Киевской области в течение суток сохранится переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Атмосферные условия будут стабильными, что будет способствовать комфортному пребыванию на открытом воздухе.
Ветер южного направления, умеренный — 5–10 м/с.
Температурный режим по области:
ночью: +13…+18 °C
днем: +23…+28 °C
Такие показатели соответствуют типичным летним значениям для начала июня и создают благоприятные условия для отдыха, поездок и работы на открытом воздухе.
В столице Украины также ожидается переменная облачность без осадков. Погода останется стабильной, с преобладанием сухого воздуха в дневные часы.
Ветер южный, 5–10 м/с, без резких порывов.
Температура воздуха в Киеве:
ночью: +16…+18 °C
днем: +26…+28 °C
В дневное время воздух будет хорошо прогреваться, поэтому жителям столицы стоит учитывать повышение температуры при планировании мероприятий на свежем воздухе.
Погода 11 июня в Киеве и области будет типичной для лета: теплой, преимущественно сухой и с периодическими прояснениями. Осадков не прогнозируется, а ветер останется умеренным. Такие условия будут способствовать как городскому ритму жизни, так и отдыху за пределами столицы.
Новини.LIVE сообщали, что в среду, 10 июня, в Киеве и Киевской области прогнозируется преимущественно сухая погода без осадков. В течение суток синоптики ожидают переменную облачность. Температура воздуха останется комфортной и будет соответствовать летним показателям.
Новини.LIVE также информировали, что в Киеве фиксируется постепенный упадок Андреевского спуска — более половины ключевых локаций сейчас не работают. Общественные активисты призывают принять меры для сохранения исторической улицы.