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Главная Киев Непогода отступила: завтра в Киеве будет до +28 °C

Непогода отступила: завтра в Киеве будет до +28 °C

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 16:30
Непогода отступила: завтра в Киеве будет до +28 °C
Две девушки на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В среду, 11 июня, на территории Киевской области и в столице ожидается комфортная летняя погода с переменной облачностью и отсутствием осадков. Синоптики прогнозируют стабильные погодные условия в течение всего дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода в Киевской области

В Киевской области в течение суток сохранится переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Атмосферные условия будут стабильными, что будет способствовать комфортному пребыванию на открытом воздухе.

Ветер южного направления, умеренный — 5–10 м/с.

Температурный режим по области:

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ночью: +13…+18 °C
днем: +23…+28 °C

Такие показатели соответствуют типичным летним значениям для начала июня и создают благоприятные условия для отдыха, поездок и работы на открытом воздухе.

В столице Украины также ожидается переменная облачность без осадков. Погода останется стабильной, с преобладанием сухого воздуха в дневные часы.

Ветер южный, 5–10 м/с, без резких порывов.

Температура воздуха в Киеве:

ночью: +16…+18 °C
днем: +26…+28 °C

В дневное время воздух будет хорошо прогреваться, поэтому жителям столицы стоит учитывать повышение температуры при планировании мероприятий на свежем воздухе.

Погода 11 июня в Киеве и области будет типичной для лета: теплой, преимущественно сухой и с периодическими прояснениями. Осадков не прогнозируется, а ветер останется умеренным. Такие условия будут способствовать как городскому ритму жизни, так и отдыху за пределами столицы.

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 10 июня, в Киеве и Киевской области прогнозируется преимущественно сухая погода без осадков. В течение суток синоптики ожидают переменную облачность. Температура воздуха останется комфортной и будет соответствовать летним показателям.

Новини.LIVE также информировали, что в Киеве фиксируется постепенный упадок Андреевского спуска — более половины ключевых локаций сейчас не работают. Общественные активисты призывают принять меры для сохранения исторической улицы.
 

Киев потепление погода в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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