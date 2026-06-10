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Головна Київ Занепад Андріївського узвозу в Києві: активісти б'ють на сполох

Занепад Андріївського узвозу в Києві: активісти б'ють на сполох

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 01:46
Занепад Андріївського узвозу в Києві: активісти б'ють на сполох
Будівництво на Андріївському узвозі. Фото: Новини.LIVE

У Києві поступово занепадає Андріївський узвіз. Понад половина ключових локацій наразі не функціонує. Громадські активісти закликають вжити дій, аби зберегти історичну вулицю.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Проблема Андріївського узвозу

Згідно з оцінками дослідників, із 35 ключових локацій Андріївського узвозу щонайменше 18 недоступні. Йдеться про зачинені галереї, покинуті будинки, недобудови, а також об'єкти, які роками перебувають на реконструкції або під арештом. Через перенесення художнього вернісажу ситуація теж погіршилася: змінилися туристичні маршрути, зменшився потік відвідувачів.

Роботи на Андріївському узвозі
Будівництво на Андріївському узвозі. Фото: Новини.LIVE
Будівництво на Андріївському узвозі
Будівельний майданчик на Андріївському узвозі. Фото: Новини.LIVE

Представники громадських організацій ініціювали проєкт із відродження Андріївського узвозу. Активісти прагнуть розробити нову концепцію, яка сприятиме розвитку історичної вулиці та поверне їй туристичну привабливість.

Будівництво на Андріївському узвозі
Будівельні роботи на Андріївському узвозі. Фото: Новини.LIVE
Будівництво на Андріївському узвозі
Будівельні роботи на Андріївському узвозі. Фото: Новини.LIVE

Раніше журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн повідомляв, що жителі гуртожитку в Дарницькому районі Києва скаржилися на байдужість влади. Станом на 29 травня двоповерхова будівля, яка зазнала ракетного удару 24 травня, залишалася без експертного обстеження. Мешканцям 74 квартир, які знищила атака, довелося самостійно шукати собі нове житло. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики та міністерку культури Тетяну Бережну писав, що від атаки на Київ у ніч проти 24 травня постраждали 14 культурних інституцій. Зокрема, зазнали пошкоджень Національний художній музей, бібліотека Ярослава Мудрого, Український дім, Національна музична академія та музей Чорнобиля. Питання щодо відновлення Національного художнього музею вже вирішили.

Київ історія вулиці
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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