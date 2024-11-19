Ремонт доріг під час війни — КМДА хоче витратити кошти на непершочерові проєкти

План розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної у Києві. Фото: КМДА

Влада Києва має ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочерові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень, виділені на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій.

Про це повідомила Ініціативна група київської громади з контролю бюджетних витрат КМДА "Гроші на ЗСУ" у Telegram в вівторок, 19 листопада.

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У ініціативній групі кажуть, що завдяки акціям та підтримці громади в 2023 році вдалося домогтися додаткового виділення 3,33 млрд грн на потреби Сил Оборони, що становило 3,3% від загального бюджету міста. У 2024 році ця сума зросла до 6,2 млрд грн, або 6,2% міського бюджету.

Однак, попри досягнення, активісти висловлюють обурення через продовження фінансування дорогих інфраструктурних проєктів, які, на їхню думку, недоречні під час війни.

"Попри це місцева влада продовжує просувати виділення коштів на нецільові під час війни витрати", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мільярди гривень хочуть спрямувати на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій. Активісти зазначають, що ці кошти могли б піти на посилення обороноздатності країни, що є критично важливим у нинішній ситуації.

"Ці мільйони могли вже допомагати на фронті наближатися до нашої спільної мети — Перемоги", — підсумували в ініціативній групі.

На що хочуть спрямувати гроші. Фото: Гроші на ЗСУ

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