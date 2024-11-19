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Непершочергові витрати — на що влада Києва хоче спрямувати гроші

19 листопада 2024 17:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ремонт доріг під час війни — КМДА хоче витратити кошти на непершочерові проєкти
План розв’язки на перетині вулиць Богатирської та Полярної у Києві. Фото: КМДА
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Влада Києва має ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочерові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень, виділені на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій.

Про це повідомила Ініціативна група київської громади з контролю бюджетних витрат КМДА "Гроші на ЗСУ" у Telegram в вівторок, 19 листопада.

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У ініціативній групі кажуть, що завдяки акціям та підтримці громади в 2023 році вдалося домогтися додаткового виділення 3,33 млрд грн на потреби Сил Оборони, що становило 3,3% від загального бюджету міста. У 2024 році ця сума зросла до 6,2 млрд грн, або 6,2% міського бюджету.

Однак, попри досягнення, активісти висловлюють обурення через продовження фінансування дорогих інфраструктурних проєктів, які, на їхню думку, недоречні під час війни.

"Попри це місцева влада продовжує просувати виділення коштів на нецільові під час війни витрати", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мільярди гривень хочуть спрямувати на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій. Активісти зазначають, що ці кошти могли б піти на посилення обороноздатності країни, що є критично важливим у нинішній ситуації.

"Ці мільйони могли вже допомагати на фронті наближатися до нашої спільної мети — Перемоги", — підсумували в ініціативній групі.

КМДА інфраструктура війна Кличко ЗСУ
На що хочуть спрямувати гроші. Фото: Гроші на ЗСУ

Раніше ми повідомляли, що у Києві трапився скандал з тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн. 

Також ми писали, що у Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним та комфортним для мешканців міста.

Київ ремонт ЗСУ корупція КМДА гроші інфраструктура

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