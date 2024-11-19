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Непервоочередные расходы — на что Киев хочет тратить деньги

19 ноября 2024 17:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ремонт дорог во время войны — КГГА хочет потратить средства на первоочередные проекты
План развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной в Киеве. Фото: КГГА
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Власти Киева должны ставить расходы на Силы обороны на первое место, а не выделять средства на непервоочередные инфраструктурные проекты. Речь идет о миллиардах гривен, выделенных на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий.

Об этом сообщила Инициативная группа киевского общества по контролю бюджетных расходов КГГА "Деньги на ВСУ" в Telegram во вторник, 19 ноября.

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В инициативной группе говорят, что благодаря акциям и поддержке общества в 2023 году удалось добиться дополнительного выделения 3,33 млрд грн на нужды Сил Обороны, что составило 3,3% от общего бюджета города. В 2024 году эта сумма выросла до 6,2 млрд. грн, или 6,2% городского бюджета.

Однако, несмотря на достижения, активисты выражают возмущение из-за продолжения финансирования дорогостоящих инфраструктурных проектов, которые, по их мнению, неуместны во время войны.

"Несмотря на это, местные власти продолжают продвигать выделение средств на нецелевые расходыво время войны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что миллиарды гривен хотят направить на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий. Активисты отмечают, что эти средства могли бы пойти на усиление обороноспособности страны, что критически важно в нынешней ситуации.

"Эти миллионы могли бы уже помогать на фронте приближаться к нашей общей цели — Победе", — подытожили в инициативной группе.

КГГА инфраструктура война Кличко ВСУ
На что хотят направить деньги. Фото: Деньги на ВСУ

Ранее мы сообщали, что в Киеве случился скандал с тендером на ремонт путепровода через Броварской проспект возле станции метро "Дарница" стоимостью 440 млн. грн.

Также мы писали, что в Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовится к реставрации, чтобы сделать его более безопасным и комфортным для жителей города.

Киев ремонт ВСУ коррупция КГГА деньги инфраструктура

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