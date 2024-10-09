Дитина налякала пасажирів метро Києва фільтром від протигаза

Правоохоронець та затримані діти. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві поліцейські встановили дитину, яка налякала пасажирів метро. Десятирічний хлопець кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза, яку спочатку сплутали з міною.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у середу, 9 жовтня.

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"На одній зі станцій столичного метро десятирічний хлопець кинув до вагона фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. У такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами. Поліцейські склали адміністративний протокол у відношенні матері хлопця, а з "жартівником" провели профілактичну бесіду", — йдеться у повідомленні.

Інцидент стався вдень, 9 жовтня, на одній зі станцій київського метро. У соцмережах з’явилося відео, де видно, як пасажири масово залишають вагон після того, як невідомий кинув туди підозрілий предмет.

На місце події оперативно прибули вибухотехніки поліції та слідчо-оперативна група управління поліції метрополітену. Фахівці обстежили знайдений предмет і з’ясували, що це фільтруючо-поглинаюча коробка від протигаза, яка не становить загрози.

"Жартівником" виявився хлопець 2014 року народження.

"У відношенні матері хлопця поліцейські склали протокол за ст. 184 КУпАП — невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 жовтня у Києві закривали на вхід та вихід для пасажирів станцію метро "Дніпро". Мешканці столиці повідомляли про підозрілий предмет у вагоні, який схожий на міну.

Згодом стало відомо, що у вагоні знайшли фільтр від протигаза. Роботу столичного метро відновили.