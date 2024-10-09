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Неизвестный предмет в метро Киева — полиция установила виновника происшествия

9 октября 2024 18:53
Аркадий Пастула - Редактор
Ребенок напугал пассажиров метро Киева фильтром от противогаза
Правоохранитель и задержанные дети. Фото: t.me/gunpKyiv
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве полицейские установили ребенка, который напугал пассажиров метро. Десятилетний мальчик бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку к противогазу, которую сначала спутали с миной.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 9 октября.

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"На одной из станций столичного метро десятилетний парень бросил в вагон фильтрующе-поглощающую коробку к противогазу. Таким образом школьник хотел подшутить над пассажирами. Полицейские составили административный протокол в отношении матери парня, а с "шутником" провели профилактическую беседу", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем, 9 октября, на одной из станций киевского метро. В соцсетях появилось видео, где видно, как пассажиры массово покидают вагон после того, как неизвестный бросил туда подозрительный предмет.

На место происшествия оперативно прибыли взрывотехники полиции и следственно-оперативная группа управления полиции метрополитена. Специалисты обследовали найденный предмет и выяснили, что это фильтрующе-поглощающая коробка от противогаза, которая не представляет угрозы.

"Шутником" оказался парень 2014 года рождения.

"В отношении матери парня полицейские составили протокол по ст. 184 КУоАП — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, а со школьником провели профилактическую беседу по недопущению подобных поступков в будущем", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 9 октября в Киеве закрывали на вход и выход для пассажиров станцию метро "Днепр". Жители столицы сообщали о подозрительном предмете в вагоне, который похож на мину.

Впоследствии стало известно, что в вагоне был найден фильтр от противогаза. Работу столичного метро возобновили.

Киев дети метро полиция мины опасность

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