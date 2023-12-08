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Незрозуміло, що відбувається — як жителі Києва добираються без метро

8 грудня 2023 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Незрозуміло, що відбувається — як жителі Києва добираються без метро
Люди чекають на автобуси на зупинці у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Києві зупинили сполучення метро між станціями "Теремки" — "Деміївська" через аварію у тунелі. Зазначається, що ремонт може тривати близько шести місяців. Наші журналісти показали, як кияни намагаються доїхати до свого місця призначення, використовуючи різні способи.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Як добираються люди без метро

За словами одного з гостей міста, деякі маршрутки не зупиняються, а також незрозуміло, як діяти в такій ситуації.

"Приїхав відпочити, а тут така ситуація. Те, що кажуть, що щось там кудись протекло і доводиться виходити наверх і розбиратись з цими маршрутками, а, на жаль, деякі не зупиняються. Незрозуміло, що відбувається, дуже неприємно", — зазначив він. 

Що кажуть місцеві жителі

Своєю чергою місцевий житель каже, що якщо буде повітряна тривога, то киянам не буде куди сховатися. 

Водночас одна із жінок, яка теж чекала на транспорт, перебила чоловіка та нагадала, що тунель затопило, через це метро і не може їздити тим шляхом. 

"Я не думаю, що це так, по приколу", — додала вона. 

Нагадаємо, від "Теремків" до "Либідської" їздить 55 автобусів та 15 тролейбусів. Вже менше ніж за годину кількість одиниць наземного транспорту буде збільшена до 77 автобусів та 20 тролейбусів.

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