Непонятно, что происходит — как жители Киева добираются без метро
В Киеве остановили сообщение метро между станциями "Теремки" — "Демеевская" из-за аварии в тоннеле. Отмечается, что ремонт может занять около шести месяцев. Наши журналисты показали, как киевляне пытаются доехать до своего места назначения, используя разные способы.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как добираются люди без метро
По словам одного из гостей города, некоторые маршрутки не останавливаются, а также непонятно, как поступать в такой ситуации.
"Приехал отдохнуть, а здесь такая ситуация. То, что говорят, что-то там куда-то протекло и приходится выходить наверх и разбираться с этими маршрутками, а, к сожалению, некоторые не останавливаются. Непонятно, что происходит, очень неприятно", — отметил он.
Что говорят местные жители
В свою очередь местный житель говорит, что если будет воздушная тревога, то киевлянам будет некуда спрятаться.
В то же время одна из женщин, которая тоже ждала транспорта, перебила мужчину и напомнила, что тоннель затопило, поэтому метро и не может ездить по этому пути.
"Я не думаю, что это так, по приколу", — добавила она.
Напомним, от "Теремков" до "Лыбидской" ездит 55 автобусов и 15 троллейбусов. Уже меньше часа количество единиц наземного транспорта будет увеличено до 77 автобусов и 20 троллейбусов.
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