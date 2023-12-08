Непонятно, что происходит — как жители Киева добираются без метро

Люди ждут автобусов на остановке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве остановили сообщение метро между станциями "Теремки" — "Демеевская" из-за аварии в тоннеле. Отмечается, что ремонт может занять около шести месяцев. Наши журналисты показали, как киевляне пытаются доехать до своего места назначения, используя разные способы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам одного из гостей города, некоторые маршрутки не останавливаются, а также непонятно, как поступать в такой ситуации.

"Приехал отдохнуть, а здесь такая ситуация. То, что говорят, что-то там куда-то протекло и приходится выходить наверх и разбираться с этими маршрутками, а, к сожалению, некоторые не останавливаются. Непонятно, что происходит, очень неприятно", — отметил он.

Что говорят местные жители

В свою очередь местный житель говорит, что если будет воздушная тревога, то киевлянам будет некуда спрятаться.

В то же время одна из женщин, которая тоже ждала транспорта, перебила мужчину и напомнила, что тоннель затопило, поэтому метро и не может ездить по этому пути.

"Я не думаю, что это так, по приколу", — добавила она.

Напомним, от "Теремков" до "Лыбидской" ездит 55 автобусов и 15 троллейбусов. Уже меньше часа количество единиц наземного транспорта будет увеличено до 77 автобусов и 20 троллейбусов.