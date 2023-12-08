У Києві замість метро запустили більше автобусів та тролейбусів — чи врятує це ситуацію

Люди чекають транспорту на зупинці метро "Либідська". Фото: Новини.LIVE

У Києві тимчасово закрили сполучення метрополітену "Теремки — Деміївська" через міркування безпеки та ремонту перегінного тунелю. Замість цього у місті збільшилась кількість наземного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Зазначається, що зараз від "Теремків" до "Либідської" їздить 55 автобусів та 15 тролейбусів. Вже менше ніж за годину кількість одиниць наземного транспорту буде збільшена до 77 автобусів та 20 тролейбусів.

"Нагадаємо, інтервал руху поїздів на цій лінії метро був близько трьох хвилин. Інтервал руху автобусів та тролейбусів буде не більшим", — додали у повідомленні.

Скільки людей зможуть перевозити автобуси та тролейбуси за годину

Також в КМДА зауважують, що цей весь наземний транспорт зможе перевозити від 14 до 15 тисяч людей протягом години.

Наприклад, метро за цим маршрутом перевозило приблизно 12 тисяч людей за годину.

Скриншот допису з Telegram КМДА

Своєю чергою транспортний аналітик Олександр Гречко розповів Новини.LIVE, чи зможе влада столиці надати нормальну альтернативу і чи станеться транспортний колапс у Голосіївському районі через закриття сполучення метрополітену "Теремки — Деміївська" у Києві.

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та колій метро на одній зі станцій в Києві. Напередодні стало відомо, що призупиняють рух вагонів між станціями "Теремки" та "Деміївська".