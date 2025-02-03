Будильщица в метро Киева — что входит в обязанности работницы

Дежурная комнат отдыха для машинистов. Фото: "Киевский метрополитен"

Более 300 различных должностей есть в киевском метро. Здесь работают разные специалисты, но одна из должностей довольно необычная. Так, в метро есть дежурная комнат отдыха для машинистов, или же как ее еще называют — "будильщица".

О том, чем занимается такой специалист, рассказали на странице "Киевского метрополитена" в Facebook.

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Должность "будильщицы" ответственная, да и называют ее так неспроста. Дежурная должна вовремя разбудить машиниста на утреннюю смену.

Дежурная комнат отдыха для машинистов складывает белье. Фото: "Киевский метрополитен"

Для машинистов созданы специальные комнаты отдыха, чтобы они могли полноценно выспаться и набраться сил перед новой сменой. За чистоту и обустройство таких комнат отвечает дежурная. Она должна приготовить кровати для сна, заменить постельное белье и убрать комнату после отдыха машиниста. Особенно внимательно требуют следить за чистотой.

Кроме того, дежурная должна вовремя разбудить машинистов, чтобы те вышли на утренние рейсы. Для этого машинист указывает в специальном журнале время пробуждения. Самое раннее время — 04:33, а самое позднее — 05:36. Дежурная будит машинистов точно по графику.

Комната отдыха для машинистов. Фото: "Киевский метрополитен"

После того, как машинисты выходят на смену, дежурная убирает комнаты, складывает постель и отправляет белье в прачечную. Как отмечают в метрополитене, работа "будильщицы" незаметна для пассажиров, но важна для работников метро.

Напомним, самой дорогой закупкой Киева за прошлый год стало возобновление строительства метро на Виноградарь. На это потратили 13,78 млрд грн.

В этом году в Киеве могут начаться работы по подготовке к строительству Подольско-Выгуровской линии метро. Она будет проходить через Подольский мостовой переход.