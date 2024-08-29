Ночная атака дронов на Киев 29 августа — в трех районах есть повреждения

Дым в Киеве в результате вражеской атаки. Архивное фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Российские оккупанты ночью 29 августа снова атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице длилась более пяти часов, а из-за падения вражеских обломков повреждения зафиксированы в трех районах столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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Последствия ночной атаки на Киев

"Третья воздушная атака на Киев за последние четыре дня! И снова массирована! На этот раз враг применил исключительно ударные БпЛА, предварительно вроде "Shahed"", — говорится в сообщении.

В КГВА сообщили, что российские беспилотники летели в Киев по двум направлениям: со временно оккупированной территории Херсонщины и Курской области России. Это происходило еще до полуночи, около 23:00. В то же время баражирующие боеприпасы заходили на столицу волнами и по разным направлениям.

Отмечается, что этой ночью воздушная тревога в Киеве звучала более пяти часов. Силы и средства ПВО уничтожили более десятка ударных дронов россиян. Однако впоследствии падения обломков есть повреждения в трех районах столицы.

Голосеевский район

Здесь в результате атаки оккупантов произошло падение обломков на территорию жилой застройки. Предварительно повреждены окна и двери в многоквартирном доме.

Днепровский район

В Днепровском районе города было зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки, но без негативных последствий.

Деснянский район

В Деснянском районе обломки упали на территорию частного домохозяйства, возник пожар в нежилищем здании, который оперативно ликвидировали. В настоящее время во всех трех районах работают оперативные службы.

"В общем, в Киеве информации о пострадавших не поступало. Данные оперативного возведения уточняются. Снова обращаемся к киевлянам — всегда при объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытию ", — подчеркнули в КГВА.