Россия ночью 25 октября атаковала Киев дронами — детали от КМВА

Ночная атака дронов на Киев — в КГВА назвали последствия
Российские войска в ночь на пятницу, 25 октября, в очередной раз совершили атаку на Киев. Для этого враг применил дроны-камикадзе.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев 25 октября
Россияне запустили дроны с территории Курской области и Краснодарского края, они заходили в столицу двумя волнами.
Во время воздушных тревог силы ПВО обнаружили и обезвредили до полутора десятков БпЛА — точное количество устанавливают.
В то же время, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе: там загорелись деревья и трава на открытой территории, пожар ликвидировали.
Пока информации о пострадавших не поступало.
Напомним, ночью на подступах к столице и в области силы ПВО работали по вражеским целям.
Также мы писали, что в Дарницком районе обломки вражеских БпЛА повлекли за собой пожар.
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