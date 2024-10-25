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Ночная атака дронов на Киев — в КГВА назвали последствия

25 октября 2024 07:44
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия ночью 25 октября атаковала Киев дронами — детали от КМВА
Военный ПВО. Иллюстративное фото: Ґвара Медіа
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на пятницу, 25 октября, в очередной раз совершили атаку на Киев. Для этого враг применил дроны-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Россияне запустили дроны с территории Курской области и Краснодарского края, они заходили в столицу двумя волнами.

Во время воздушных тревог силы ПВО обнаружили и обезвредили до полутора десятков БпЛА — точное количество устанавливают.

В то же время, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе: там загорелись деревья и трава на открытой территории, пожар ликвидировали.

Пока информации о пострадавших не поступало.

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Скриншот поста КГВА
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Скриншот поста КГВА

Напомним, ночью на подступах к столице и в области силы ПВО работали по вражеским целям.

Также мы писали, что в Дарницком районе обломки вражеских БпЛА повлекли за собой пожар.

Киев ПВО обстрелы война в Украине дроны атака

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