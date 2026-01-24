Відео
Україна
Нічна атака на Київ була особливою — Ігнат пояснив чому

Нічна атака на Київ була особливою — Ігнат пояснив чому

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:32
РФ била по Києву ракетами Х-22 24 січня — скільки вдалося збити
Юрій Ігнат. Фото: Facebook-сторінка Юрія Ігната

Росія вперше за тривалий час вдарила по Києву ракетами Х-22. Вони були запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24".

Читайте також:

РФ била по Києву ракетами Х-22 скільки вдалося збити

"Це такі нетипові ракети. Не було таких ракет як Х-22 у зведеннях доволі давно. Особливість саме цієї атаки в застосуванні саме цих ракет. Тому, що противник застосовує ударні безпілотники типу "Шахед" та інших типів у великій кількості. А от власне ракет Х-22 — це ракети, які фактично використовувалися проти авіаносних груп. І особливість їх, що бойова маса цієї ракети становить 950 кг",  пояснив Ігнат.

Речник уточнив, що по Києву РФ сьогодні запустила 12 таких ракет. Загалом по Україні з початку війни окупанти запустили 412 ракет Х-22/Х-32. 

"З них до цього часу було збито лише три. Сьогодні ми маємо ще плюс дев’ять",  додав він.

Нагадаємо, після нічного обстрілу Київ частково залишився без тепло- та водопостачання, а також без світла. Ми повідомляли, у якому районі катастрофічна ситуація.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив основну мету РФ під час сьогоднішньої атаки на столицю.

Київ ракети дрони війна в Україні Юрій Ігнат
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
