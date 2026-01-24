Видео
Україна
Главная Киев Ночная атака на Киев была особенной — Игнат объяснил почему

Ночная атака на Киев была особенной — Игнат объяснил почему

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 17:32
РФ била по Киеву ракетами Х-22 24 января — сколько удалось сбить
Юрий Игнат. Фото: Facebook-страница Юрия Игната

Россия впервые за долгое время ударила по Киеву ракетами Х-22. Они были запущены со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Об этом рассказал начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Киев 24".

"Это такие нетипичные ракеты. Не было таких ракет как Х-22 в сводках довольно давно. Особенность именно этой атаки в применении именно этих ракет. Потому что противник применяет ударные беспилотники типа "Шахед" и других типов в большом количестве. А вот собственно ракет Х-22 — это ракеты, которые фактически использовались против авианосных групп. И особенность их, что боевая масса этой ракеты составляет 950 кг",  пояснил Игнат.

Спикер уточнил, что по Киеву РФ сегодня запустила 12 таких ракет. Всего по Украине с начала войны оккупанты запустили 412 ракет Х-22/Х-32.

"Из них до сих пор было сбито только три. Сегодня мы имеем еще плюс девять",  добавил он.

Напомним, после ночного обстрела Киев частично остался без тепло- и водоснабжения, а также без света. Мы сообщали, в каком районе катастрофическая ситуация.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил основную цель РФ во время сегодняшней атаки на столицу.

