Обстрел Киева 5 февраля — вспыхнули сильные пожары

Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали последствия
Российские войска в ночь на 5 февраля атаковали Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки повреждения получили жилые дома, а на местах возникли пожары.
Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия обстрелов.
Последствия обстрелов Киева 5 февраля
Спасатели рассказали, что после ночной атаки на Киев в нескольких районах есть разрушения. Так, в Оболонском районе возник пожар возле парковочной площадки. Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.
В Соломенском районе взрывная волна повредила окна в четырех жилых домах, детский сад и хозяйственную постройку. В результате атаки врага пострадало два человека.
А в Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Напомним, этой ночью россияне также атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе пострадал мужчина.
Кроме того, армия РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах. В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке.
