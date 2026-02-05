Видео
Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали последствия

Ночная атака на Киев — в ГСЧС показали последствия

Дата публикации 5 февраля 2026 07:19
Обстрел Киева 5 февраля — вспыхнули сильные пожары
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 5 февраля атаковали Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки повреждения получили жилые дома, а на местах возникли пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия обстрелов.

Последствия обстрелов Киева 5 февраля

Спасатели рассказали, что после ночной атаки на Киев в нескольких районах есть разрушения. Так, в Оболонском районе возник пожар возле парковочной площадки. Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

Нічний обстріл Києва 5 лютого
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС
РФ атакувала Київ 5 лютого
Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС
Вибухи в Києві 5 лютого
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС
Удар по Києву 5 лютого
Последствия обстрелов столицы. Фото: ГСЧС
Атака на Київ 5 лютого
Ликвидация последствий атаки на Киев. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 5 лютого
Спасатели на месте удара в Киеве. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе взрывная волна повредила окна в четырех жилых домах, детский сад и хозяйственную постройку. В результате атаки врага пострадало два человека.

А в Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе пострадал мужчина.

Кроме того, армия РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах. В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
