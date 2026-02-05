Обстрел Киева 5 февраля — вспыхнули сильные пожары

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 5 февраля атаковали Киев ударными дронами. В результате вражеской атаки повреждения получили жилые дома, а на местах возникли пожары.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали последствия обстрелов.

Последствия обстрелов Киева 5 февраля

Спасатели рассказали, что после ночной атаки на Киев в нескольких районах есть разрушения. Так, в Оболонском районе возник пожар возле парковочной площадки. Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов столицы. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара в Киеве. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе взрывная волна повредила окна в четырех жилых домах, детский сад и хозяйственную постройку. В результате атаки врага пострадало два человека.

А в Шевченковском районе в результате попадания в 4-х этажное офисное здание произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали Киевскую область. В Вышгородском районе пострадал мужчина.

Кроме того, армия РФ ударила дроном во дворе многоэтажки в Сумах. В результате атаки выбито более 50 окон в многоэтажке.