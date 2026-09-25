Ночная атака на Киевскую область: повреждены дома, склад и автомобили

Ликвидация последствий нападения РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС

Российские войска ночью атаковали Киевскую область ударными дронами. Повреждения зафиксированы в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах. В результате атаки повреждены производственное и складское помещения, три частных дома и четыре автомобиля. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщили председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко и ГСЧС, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки в Киевской области

В Бориспольском районе в результате попадания загорелось деревообрабатывающее предприятие. Спасатели вместе с местными и добровольными пожарными командами разбирают и поливают конструкции.

Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС

В Броварском районе повреждено складское помещение. В Обуховском районе повреждены три частных домовладения и четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, люди ни в одном районе не пострадали.

Всего в результате ночного нападения в области повреждены девять объектов. На местах работают все необходимые службы и ликвидируют последствия нападения.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев ударными дронами. В Подольском районе повреждено нежилое здание, а в Соломенском обломки упали на 25-этажный жилой дом. Также известно об одном пострадавшем.

Кроме того, Новини.LIVE писал о последствиях ночной атаки на Киев 24 сентября. В Днепровском районе была повреждена целая улица частного сектора: пострадали дома, дворы, гаражи и дорожное покрытие, а на месте попадания образовалась большая воронка.