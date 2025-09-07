Атака на Київ 7 вересня — кількість загиблих зросла

Пошуково-рятувальна операція у Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки російської армії зросла кількість загиблих у Києві. З-під завалів зруйнованого будинку деблокували третє тіло.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.

У Києві відомо про трьох загиблих

Під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі столиці вдалося деблокувати ще одну людину без ознак життя.

Таким чином кількість загиблих у Києві станом на 13:00 зросла до трьох людей.

"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває", — повідомив очільник КМВА.

Раніше Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці згинула мати та її тримісячний син, ще 20 людей отримали поранення.

Також, як повідомив у коментарі Новини.LIVE речник ДСНС Павло Петров, під завалами будинку ще можуть перебувати люди. Крім того, рятувальники ліквідують наслідки атаки в інших районах столиці.