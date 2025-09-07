Атака на Київ 7 вересня — кількість загиблих зросла

Нічна атака РФ на Київ — кількість загиблих зросла
Внаслідок нічної атаки російської армії зросла кількість загиблих у Києві. З-під завалів зруйнованого будинку деблокували третє тіло.
Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Telegram.
У Києві відомо про трьох загиблих
Під час пошуково-рятувальної операції з-під завалів багатоповерхівки у Святошинському районі столиці вдалося деблокувати ще одну людину без ознак життя.
Таким чином кількість загиблих у Києві станом на 13:00 зросла до трьох людей.
"Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває", — повідомив очільник КМВА.
Раніше Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок удару РФ по багатоповерхівці згинула мати та її тримісячний син, ще 20 людей отримали поранення.
Також, як повідомив у коментарі Новини.LIVE речник ДСНС Павло Петров, під завалами будинку ще можуть перебувати люди. Крім того, рятувальники ліквідують наслідки атаки в інших районах столиці.
