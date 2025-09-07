Атака на Киев 7 сентября - количество погибших возросло

Поисково-спасательная операция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки российской армии возросло количество погибших в Киеве. Из-под завалов разрушенного дома деблокировали третье тело.

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram.

В Киеве известно о трех погибших

Во время поисково-спасательной операции из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе столицы удалось деблокировать еще одного человека без признаков жизни.

Таким образом количество погибших в Киеве по состоянию на 13:00 возросло до трех человек.

"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщил глава КГВА.

Ранее Тимур Ткаченко сообщал, что в результате удара РФ по многоэтажке погибла мать и ее трехмесячный сын, еще 20 человек получили ранения.

Также, как сообщил в комментарии Новини.LIVE представитель ГСЧС Павел Петров, под завалами дома еще могут находиться люди. Кроме того, спасатели ликвидируют последствия атаки в других районах столицы.