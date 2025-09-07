Атака на Киев 7 сентября - количество погибших возросло

Ночная атака РФ на Киев — количество погибших возросло
В результате ночной атаки российской армии возросло количество погибших в Киеве. Из-под завалов разрушенного дома деблокировали третье тело.
Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в Telegram.
В Киеве известно о трех погибших
Во время поисково-спасательной операции из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе столицы удалось деблокировать еще одного человека без признаков жизни.
Таким образом количество погибших в Киеве по состоянию на 13:00 возросло до трех человек.
"Поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Искренние соболезнования родным. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщил глава КГВА.
Ранее Тимур Ткаченко сообщал, что в результате удара РФ по многоэтажке погибла мать и ее трехмесячный сын, еще 20 человек получили ранения.
Также, как сообщил в комментарии Новини.LIVE представитель ГСЧС Павел Петров, под завалами дома еще могут находиться люди. Кроме того, спасатели ликвидируют последствия атаки в других районах столицы.
