Вибухи в Києві 21 жовтня — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"

Нічні вибухи в Києві — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"
У Києві внаслідок нічного удару з боку російських загарбників постраждала людина. Також у Солом'янському районі була зафіксована пожежа.
Про це повідомили у ДСНС у понеділок, 21 жовтня.
Нічний удар по Києву
Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе у Солом’янському районі сталася пожежа. Наразі вогонь вдалося приборкати.
Постраждав чоловік із опіками обличчя, проте госпіталізації він не потребував.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 21 жовтня завдала чергового удару по Києву за допомогою дронів. Сили ППО знищили усі БпЛА, які загрожували місту.
Внаслідок падіння уламків пошкодження є у трьох районах — Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.
Загалом цієї ночі повітряна тривога тривала п'ять годин.
Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.
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