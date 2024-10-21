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Нічні вибухи в Києві — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"

21 жовтня 2024 08:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вибухи в Києві 21 жовтня — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"
Пожежники біля будинку. Фото: ДСНС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві внаслідок нічного удару з боку російських загарбників постраждала людина. Також у Солом'янському районі була зафіксована пожежа.

Про це повідомили у ДСНС у понеділок, 21 жовтня.

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Пост ДСНС. Фото: скриншот

Нічний удар по Києву

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе у Солом’янському районі сталася пожежа. Наразі вогонь вдалося приборкати.

Постраждав чоловік із опіками обличчя, проте госпіталізації він не потребував.

обстріл Києва
Пожежники на даху будинку. Фото: ДСНС
розбите скло
Розбите внаслідок обстрілу вікно. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Росія в ніч проти 21 жовтня завдала чергового удару по Києву за допомогою дронів. Сили ППО знищили усі БпЛА, які загрожували місту.

Внаслідок падіння уламків пошкодження є у трьох районах — Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

Загалом цієї ночі повітряна тривога тривала п'ять годин.

Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.

Україна Київ обстріли війна в Україні дрони

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