Вибухи в Києві 21 жовтня — у ДСНС показали фото наслідків атаки "шахедів"

Пожежники біля будинку. Фото: ДСНС

У Києві внаслідок нічного удару з боку російських загарбників постраждала людина. Також у Солом'янському районі була зафіксована пожежа.

Про це повідомили у ДСНС у понеділок, 21 жовтня.

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Нічний удар по Києву

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе у Солом’янському районі сталася пожежа. Наразі вогонь вдалося приборкати.

Постраждав чоловік із опіками обличчя, проте госпіталізації він не потребував.

Пожежники на даху будинку. Фото: ДСНС

Розбите внаслідок обстрілу вікно. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Росія в ніч проти 21 жовтня завдала чергового удару по Києву за допомогою дронів. Сили ППО знищили усі БпЛА, які загрожували місту.

Внаслідок падіння уламків пошкодження є у трьох районах — Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському.

Загалом цієї ночі повітряна тривога тривала п'ять годин.

Також ми писали, що ввечері 20 жовтня Росія атакувала Харків КАБами. Внаслідок атаки зафіксовано пошкоджені будинки, є постраждалі, а у трьох районах міста відсутнє світло.