Взрывы в Киеве 21 октября - в ГСЧС показали фото последствий атаки "шахедов"

Пожарные возле дома. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате ночного удара со стороны российских захватчиков пострадал человек. Также в Соломенском районе был зафиксирован пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 21 октября.

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Ночной удар по Киеву

В результате атаки российских дронов-камикадзе в Соломенском районе произошел пожар. Пока огонь удалось усмирить.

Пострадал мужчина с ожогами лица, однако в госпитализации он не нуждался.

Пожарные на крыше дома. Фото: ГСЧС

Разбитое в результате обстрела окно. Фото: ГСЧС

Напомним, Россия в ночь на 21 октября нанесла очередной удар по Киеву с помощью дронов. Силы ПВО уничтожили все угрожавшие городу БпЛА.

В результате падения обломков повреждения есть в трех районах — Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

В общей сложности этой ночью воздушная тревога длилась пять часов.

Также мы писали, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.