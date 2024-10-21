Взрывы в Киеве 21 октября - в ГСЧС показали фото последствий атаки "шахедов"

Ночные взрывы в Киеве — в ГСЧС показали фото последствий атаки "шахедов"
В Киеве в результате ночного удара со стороны российских захватчиков пострадал человек. Также в Соломенском районе был зафиксирован пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 21 октября.
Ночной удар по Киеву
В результате атаки российских дронов-камикадзе в Соломенском районе произошел пожар. Пока огонь удалось усмирить.
Пострадал мужчина с ожогами лица, однако в госпитализации он не нуждался.
Напомним, Россия в ночь на 21 октября нанесла очередной удар по Киеву с помощью дронов. Силы ПВО уничтожили все угрожавшие городу БпЛА.
В результате падения обломков повреждения есть в трех районах — Днепровском, Голосеевском и Соломенском.
В общей сложности этой ночью воздушная тревога длилась пять часов.
Также мы писали, что вечером 20 октября Россия атаковала Харьков КАБами. В результате атаки зафиксированы поврежденные дома, есть пострадавшие, а в трех районах города отсутствует свет.
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