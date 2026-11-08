Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомили, що початок тижня на Київщині, 9 листопада, почнеться з мінливою хмарною погодою, опадів не прогнозують. У нічний час температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C, а вдень становитиме +3°C...+8 °C. У столиці буде тепліше, фахівці очікують вночі +0...+2 °C, вдень — +5...+7 °C.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Київщині та в Києві 9 листопада

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що протягом 9 листопада на території Київщини буде хмарно. Опадів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

Тим часом температура повітря може бути прохолодно — у нічний час від +2 °C до -3 °C, вдень дещо тепліше до +3...+8 °C.

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У столиці температура вночі становитиме +0...+2 °C, а вдень повітря прогріється до +5...+7 °C.

Новини Києва

Ми писали, що через атаки РФ на Північний міст рух ним було обмежено. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що наразі цей міст частково відкривають для транспорту. За його словами, транспорт рухатиметься з лівого берега на правий однією смугою, тоді як з правого на лівий — двома.

Новини.LIVE інформували, що український лідер Володимир Зеленський заявив — у Києві планують підготувати програму безкоштовного проїзду. Таку систему можуть ввести із-за перебоїв у метро столиці та складнощами з мостами через річку Дніпро.