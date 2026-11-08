Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что начало недели в Киевской области, 9 ноября, начнется с переменной облачности, осадков не прогнозируется. Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем составит +3 °C...+8 °C. В столице будет теплее: специалисты ожидают ночью +0...+2 °C, днём — +5...+7 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая погода будет в Киевской области и в Киеве 9 ноября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в течение 9 ноября на территории Киевской области будет облачно. Осадков не прогнозируется.

Ветер переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

При этом температура воздуха может быть прохладной — ночью от +2 °C до -3 °C, днем немного теплее — до +3...+8 °C.

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В столице температура ночью составит +0...+2 °C, а днём воздух прогреется до +5...+7 °C.

Новости Киева

Мы писали, что из-за атак РФ на Северный мост движение по нему было ограничено. Мэр Виталий Кличко сообщил, что сейчас этот мост частично открывают для транспорта. По его словам, транспорт будет двигаться с левого берега на правый по одной полосе, а с правого на левый — по двум.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил — в Киеве планируют подготовить программу бесплатного проезда. Такую систему могут ввести из-за перебоев в работе столичной метрополитена и сложностей с мостами через реку Днепр.