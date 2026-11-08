Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ночные заморозки до -3°: прогноз погоды в Киевской области на завтра

Ночные заморозки до -3°: прогноз погоды в Киевской области на завтра

Ua ru
8 ноября 2026 18:51
Ночные заморозки до -3°: прогноз погоды в Киевской области на 9 ноября Новини.LIVE
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что начало недели в Киевской области, 9 ноября, начнется с переменной облачности, осадков не прогнозируется. Ночью температура будет колебаться от +2 °C до -3 °C, а днем составит +3 °C...+8 °C. В столице будет теплее: специалисты ожидают ночью +0...+2 °C, днём — +5...+7 °C.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая погода будет в Киевской области и в Киеве 9 ноября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в течение 9 ноября на территории Киевской области будет облачно. Осадков не прогнозируется.

Ветер переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

При этом температура воздуха может быть прохладной — ночью от +2 °C до -3 °C, днем немного теплее — до +3...+8 °C.

Читайте также:

В столице температура ночью составит +0...+2 °C, а днём воздух прогреется до +5...+7 °C.

Новости Киева

Мы писали, что из-за атак РФ на Северный мост движение по нему было ограничено. Мэр Виталий Кличко сообщил, что сейчас этот мост частично открывают для транспорта. По его словам, транспорт будет двигаться с левого берега на правый по одной полосе, а с правого на левый — по двум.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил — в Киеве планируют подготовить программу бесплатного проезда. Такую систему могут ввести из-за перебоев в работе столичной метрополитена и сложностей с мостами через реку Днепр.

погода Киев Укргидрометцентр осень прогноз погоды погода в Киеве
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации