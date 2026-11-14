Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 листопада, на Київщині та в столиці очікується спокійна осіння погода. Протягом дня буде мінлива хмарність, однак істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер змінюватиме напрямок, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода на Київщині 15 листопада

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в Київській області вночі коливатиметься від +3° до -2°.

Прогноз погоди в столиці на завтра. Фото: скриншот

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°. У самому Києві ніч мине з температурою близько 0°, а вдень повітря прогріється до +5…+7°.

Попри відсутність опадів, ранок буде прохолодним, особливо за межами столиці. В окремих районах області можливі невеликі заморозки. Тому під час ранкових поїздок варто враховувати низьку температуру. Загалом у неділю суха погода очікується на більшій частині території України. Через нічне зниження температури та денне потепління різниця між ранковими й денними показниками буде відчутною.

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Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат Володимир Крейденко заявив, що в Києві вже розпочали будівництво двох понтонних мостів. За його словами, на ці проєкти виділили 1,2 млрд грн зі спеціального фонду, а столична влада додатково передбачила 1 млрд грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом останнього тижня російські атаки пошкодили 10 енергетичних об’єктів ДТЕК у Київській області. Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб повернути електропостачання понад 203 тисячам родин.