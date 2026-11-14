Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нічні заморозки та сонячні прояснення: погода на завтра в Києві

Нічні заморозки та сонячні прояснення: погода на завтра в Києві

Ua ru
14 листопада 2026 18:43
Погода в Києві на завтра, 15 листопада: без опадів, уночі близько 0° Новини.LIVE
Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 листопада, на Київщині та в столиці очікується спокійна осіння погода. Протягом дня буде мінлива хмарність, однак істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер змінюватиме напрямок, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода на Київщині 15 листопада

За даними Укргідрометцентру, температура повітря в Київській області вночі коливатиметься від +3° до -2°.

Нічні заморозки та сонячні прояснення: погода на завтра в Києві - фото 1
Прогноз погоди в столиці на завтра. Фото: скриншот

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°. У самому Києві ніч мине з температурою близько 0°, а вдень повітря прогріється до +5…+7°.

Попри відсутність опадів, ранок буде прохолодним, особливо за межами столиці. В окремих районах області можливі невеликі заморозки. Тому під час ранкових поїздок варто враховувати низьку температуру. Загалом у неділю суха погода очікується на більшій частині території України. Через нічне зниження температури та денне потепління різниця між ранковими й денними показниками буде відчутною.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат Володимир Крейденко заявив, що в Києві вже розпочали будівництво двох понтонних мостів. За його словами, на ці проєкти виділили 1,2 млрд грн зі спеціального фонду, а столична влада додатково передбачила 1 млрд грн.  

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом останнього тижня російські атаки пошкодили 10 енергетичних об’єктів ДТЕК у Київській області. Енергетикам знадобилося чотири доби, щоб повернути електропостачання понад 203 тисячам родин. 

Київ Укргідрометцентр осінь Київська область заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації