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Главная Киев Ночные заморозки и солнечные прояснения: погода на завтра в Киеве

Ночные заморозки и солнечные прояснения: погода на завтра в Киеве

Ua ru
14 ноября 2026 18:43
Погода в Киеве на завтра, 15 ноября: без осадков, ночью около 0° Новини.LIVE
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 ноября, в Киевской области и в столице ожидается спокойная осенняя погода. В течение дня будет переменная облачность, однако синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет менять направление, его скорость составит 3–8 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киевской области 15 ноября

По данным Укргидрометцентра, температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от +3° до -2°.

Ночные заморозки и солнечные прояснения: погода на завтра в Киеве - фото 1
Прогноз погоды в столице на завтра. Фото: скриншот

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +3…+8°. В самом Киеве ночь пройдет с температурой около 0°, а днем воздух прогреется до +5…+7°.

Несмотря на отсутствие осадков, утро будет прохладным, особенно за пределами столицы. В отдельных районах области возможны небольшие заморозки. Поэтому во время утренних поездок стоит учитывать низкую температуру. В целом в воскресенье сухая погода ожидается на большей части территории Украины. Из-за ночного понижения температуры и дневного потепления разница между утренними и дневными показателями будет ощутимой.

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Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже приступили к строительству двух понтонных мостов. По его словам, на эти проекты выделили 1,2 млрд грн из специального фонда, а столичные власти дополнительно предусмотрели 1 млрд грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в течение последней недели российские атаки повредили 10 энергетических объектов ДТЭК в Киевской области. Энергетикам понадобилось четыре суток, чтобы вернуть электроснабжение более 203 тысяч семей.

Киев Укргидрометцентр осень Киевская область заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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