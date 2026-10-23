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Головна Київ Нічний дощ і хмарне небо: якою буде погода завтра на Київщині

Нічний дощ і хмарне небо: якою буде погода завтра на Київщині

Ua ru
23 жовтня 2026 20:00
Погода в Києві та Київській області 24 жовтня: прогноз синоптиків Новини.LIVE
Жінка з парасолькою у парку міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 24 жовтня, на Київщині та в столиці збережеться мінлива осіння погода, а атмосферний фронт із заходу поступово втратить активність. Упродовж дня небо часом прояснюватиметься, а вітер дутиме з південного сходу. Загалом погодні умови залишатимуться доволі комфортними для кінця жовтня, а в другій половині доби опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Києві 24 жовтня
Прогноз температури повітря у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Погода в Києві завтра

У Києві вночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень буде близько +15 °C. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Упродовж дня опадів не очікується, тож дощ не завадить планам на вихідний.

Погода в Київській області 24 жовтня

У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C. Удень повітря прогріється до +12...+17 °C.

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Уночі місцями пройде невеликий дощ, проте вдень опади припиняться. Вітер також буде південно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

"Вночі 24 жовтня місцями залишок невеликого дощу від атмосферного фронту, що надійшов із заходу і втрачатиме свою активність", — зазначили у відділі метеорологічних прогнозів.

Останні новини Києва

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві готуються допомагати маломобільним людям у разі надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень електроенергії та тепла. Для цього планують організувати тимчасове розміщення людей у закладах з автономним живленням, а також надавати необхідну підтримку за місцем проживання.

Також Новини.LIVE писали, що осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. На цей період для школярів підготували творчі, пізнавальні, наукові та спортивні заходи. Педагоги також зможуть підвищити кваліфікацію та приділити увагу емоційному відновленню.

Київ Укргідрометцентр Київська область прогнози прогноз погоди температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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