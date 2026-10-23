Жінка з парасолькою у парку міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 24 жовтня, на Київщині та в столиці збережеться мінлива осіння погода, а атмосферний фронт із заходу поступово втратить активність. Упродовж дня небо часом прояснюватиметься, а вітер дутиме з південного сходу. Загалом погодні умови залишатимуться доволі комфортними для кінця жовтня, а в другій половині доби опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз температури повітря у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Погода в Києві завтра

У Києві вночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень буде близько +15 °C. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Упродовж дня опадів не очікується, тож дощ не завадить планам на вихідний.

Погода в Київській області 24 жовтня

У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C. Удень повітря прогріється до +12...+17 °C.

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Уночі місцями пройде невеликий дощ, проте вдень опади припиняться. Вітер також буде південно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.

"Вночі 24 жовтня місцями залишок невеликого дощу від атмосферного фронту, що надійшов із заходу і втрачатиме свою активність", — зазначили у відділі метеорологічних прогнозів.

Останні новини Києва

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві готуються допомагати маломобільним людям у разі надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень електроенергії та тепла. Для цього планують організувати тимчасове розміщення людей у закладах з автономним живленням, а також надавати необхідну підтримку за місцем проживання.

Також Новини.LIVE писали, що осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. На цей період для школярів підготували творчі, пізнавальні, наукові та спортивні заходи. Педагоги також зможуть підвищити кваліфікацію та приділити увагу емоційному відновленню.