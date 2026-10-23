Нічний дощ і хмарне небо: якою буде погода завтра на Київщині
У суботу, 24 жовтня, на Київщині та в столиці збережеться мінлива осіння погода, а атмосферний фронт із заходу поступово втратить активність. Упродовж дня небо часом прояснюватиметься, а вітер дутиме з південного сходу. Загалом погодні умови залишатимуться доволі комфортними для кінця жовтня, а в другій половині доби опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві завтра
У Києві вночі температура повітря становитиме +10...+12 °C, а вдень буде близько +15 °C. Вітер південно-східний, зі швидкістю 5–10 м/с.
Упродовж дня опадів не очікується, тож дощ не завадить планам на вихідний.
Погода в Київській області 24 жовтня
У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8...+13 °C. Удень повітря прогріється до +12...+17 °C.
Уночі місцями пройде невеликий дощ, проте вдень опади припиняться. Вітер також буде південно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с.
"Вночі 24 жовтня місцями залишок невеликого дощу від атмосферного фронту, що надійшов із заходу і втрачатиме свою активність", — зазначили у відділі метеорологічних прогнозів.
Останні новини Києва
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві готуються допомагати маломобільним людям у разі надзвичайних ситуацій узимку, зокрема тривалих відключень електроенергії та тепла. Для цього планують організувати тимчасове розміщення людей у закладах з автономним живленням, а також надавати необхідну підтримку за місцем проживання.
Також Новини.LIVE писали, що осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. На цей період для школярів підготували творчі, пізнавальні, наукові та спортивні заходи. Педагоги також зможуть підвищити кваліфікацію та приділити увагу емоційному відновленню.