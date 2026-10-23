Ночной дождь и пасмурное небо: какая погода ожидается завтра в Киевской области
В субботу, 24 октября, в Киевской области и в столице сохранится переменчивая осенняя погода, а атмосферный фронт с запада постепенно утратит активность. В течение дня небо временами будет проясняться, а ветер будет дуть с юго-востока. В целом погодные условия останутся довольно комфортными для конца октября, а во второй половине суток осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.
Погода в Киеве завтра
В Киеве ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, а днем будет около +15 °C. Ветер юго-восточный , со скоростью 5–10 м/с.
В течение дня осадков не ожидается, поэтому дождь не помешает планам на выходные.
Погода в Киевской области 24 октября
В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +8...+13 °C. Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.
Ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днем осадки прекратятся. Ветер также будет юго-восточным, его скорость составит 5–10 м/с.
"Ночью 24 октября местами возможны остатки небольшого дождя от атмосферного фронта, который пришел с запада и будет терять свою активность", — отметили в отделе метеорологических прогнозов.
Последние новости Киева
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве готовятся помогать маломобильным людям в случае чрезвычайных ситуаций зимой, в частности длительных отключений электроэнергии и тепла. Для этого планируется организовать временное размещение людей в учреждениях с автономным энергоснабжением, а также оказывать необходимую поддержку по месту жительства.
Также Новини.LIVE писали, что осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Киева продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года. На этот период для школьников подготовлены творческие, познавательные, научные и спортивные мероприятия. Педагоги также смогут повысить квалификацию и уделить внимание эмоциональному восстановлению.