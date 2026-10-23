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Главная Киев Ночной дождь и пасмурное небо: какая погода ожидается завтра в Киевской области

Ночной дождь и пасмурное небо: какая погода ожидается завтра в Киевской области

Ua ru
23 октября 2026 20:00
Погода в Киеве и Киевской области 24 октября: прогноз синоптиков Новини.LIVE
Женщина с зонтиком в городском парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 24 октября, в Киевской области и в столице сохранится переменчивая осенняя погода, а атмосферный фронт с запада постепенно утратит активность. В течение дня небо временами будет проясняться, а ветер будет дуть с юго-востока. В целом погодные условия останутся довольно комфортными для конца октября, а во второй половине суток осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоди у Києві 24 жовтня
Прогноз температуры воздуха в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Погода в Киеве завтра

В Киеве ночью температура воздуха составит +10...+12 °C, а днем будет около +15 °C. Ветер юго-восточный , со скоростью 5–10 м/с.

В течение дня осадков не ожидается, поэтому дождь не помешает планам на выходные.

Погода в Киевской области 24 октября

В Киевской области ночью столбики термометров будут показывать +8...+13 °C. Днем воздух прогреется до +12...+17 °C.

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Ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днем осадки прекратятся. Ветер также будет юго-восточным, его скорость составит 5–10 м/с.

"Ночью 24 октября местами возможны остатки небольшого дождя от атмосферного фронта, который пришел с запада и будет терять свою активность", — отметили в отделе метеорологических прогнозов.

Последние новости Киева

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве готовятся помогать маломобильным людям в случае чрезвычайных ситуаций зимой, в частности длительных отключений электроэнергии и тепла. Для этого планируется организовать временное размещение людей в учреждениях с автономным энергоснабжением, а также оказывать необходимую поддержку по месту жительства.

Также Новини.LIVE писали, что осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Киева продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года. На этот период для школьников подготовлены творческие, познавательные, научные и спортивные мероприятия. Педагоги также смогут повысить квалификацию и уделить внимание эмоциональному восстановлению.

Киев Укргидрометцентр Киевская область прогнозы прогноз погоды температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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