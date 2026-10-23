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Головна Київ Осінні канікули у школах Києва: коли відпочиватимуть діти

Осінні канікули у школах Києва: коли відпочиватимуть діти

Ua ru
23 жовтня 2026 14:50
Осінні канікули в Києві 2026: коли школярі відпочиватимуть facebook.com/gimnasium7.sambir
Діти в школі. Фото ілюстративне: facebook.com/gimnasium7.sambir

Осінні канікули в закладах загальної середньої освіти Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. На цей час для школярів підготували різноманітні заходи, а педагоги зможуть приділити увагу підвищенню кваліфікації та емоційному відновленню.

Про це повідомив заступник голови КМВА Валентин Мондриївський, передає Новини.LIVE.

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Які заходи підготували для школярів

За словами Модриївського, під час повномасштабної війни канікули є можливістю для дітей відпочити, відновити сили та провести більше часу з родиною.

Водночас столичні заклади позашкільної освіти й освітні установи підготували для школярів творчі, пізнавальні, наукові та спортивні активності. Організацію освітнього процесу під час канікул кожен заклад визначатиме самостійно.

При цьому враховуватимуть безпекову ситуацію та потреби учнів. Батькам рекомендують стежити за повідомленнями шкіл, заздалегідь уточнювати умови участі дітей у запланованих заходах і зважати на актуальні безпекові обставини.

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Окрему увагу під час канікул радять приділяти емоційному стану дітей. Батькам рекомендують підтримувати доброзичливе спілкування та давати школярам можливість ділитися своїми переживаннями. За потреби можна звернутися по допомогу до практичного психолога закладу освіти.

У КМВА наголошують, що безпека дітей і працівників освіти залишається пріоритетом. Через це формат окремих заходів можуть змінювати залежно від безпекової ситуації.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 жовтня в Києві розпочався опалювальний сезон. Спочатку тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери — лікарень, шкіл і дитячих садків.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Київ міг краще підготуватися до зими. За його словами, місто могло діяти швидше та якісніше. Водночас прем’єр наголосив, що уряд допомагає столиці, зокрема перебирає на себе роботи на окремих об’єктах, підготовку яких ще не завершили через брак часу.

Київ освіта школи діти канікули
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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