Обстріл Києва 17 серпня — Кличко заявив про падіння уламків дронів

Нічний обстріл Києва — у двох районах столиці впали уламки збитих дронів
Внаслідок обстрілу Києва вночі 17 серпня, у двох районах столиці виявили уламки збитих дронів-камікадзе Shahed-136. В одному з районів через падіння спалахнула пожежа.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 17 серпня.
У двох районах Києва впали уламки дронів
Він заявив, що уламки впали у Деснянському та Дарницькому районах міста.
"За інформацією екстрених служб, сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БпЛА. Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі", — сказав Кличко.
Столичний міський голова також додав, що займання ліквідували працівники лісопаркового господарства. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.
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