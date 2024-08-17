Обстріл Києва 17 серпня — Кличко заявив про падіння уламків дронів

Уламки дрона-камікадзе Shahed-136. Ілюстративне фото: Армія.Inform

Внаслідок обстрілу Києва вночі 17 серпня, у двох районах столиці виявили уламки збитих дронів-камікадзе Shahed-136. В одному з районів через падіння спалахнула пожежа.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у суботу, 17 серпня.

Читайте також:

У двох районах Києва впали уламки дронів

Він заявив, що уламки впали у Деснянському та Дарницькому районах міста.

"За інформацією екстрених служб, сьогодні вдень у Деснянському районі столиці, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БпЛА. Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі", — сказав Кличко.

Столичний міський голова також додав, що займання ліквідували працівники лісопаркового господарства. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.