Обстрел Киева 17 августа - Кличко заявил о падении обломков дронов

Ночной обстрел Киева — в двух районах столицы рухнули обломки сбитых дронов
В результате обстрела Киева ночью 17 августа в двух районах столицы обнаружили обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed-136. В одном из районов из-за падения вспыхнул пожар.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 17 августа.
В двух районах Киева упали обломки дронов
Он заявил, что обломки упали в Деснянском и Дарницком районах города.
"По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА. В результате возникло возгорание травяного настила на небольшой площади", — сказал Кличко.
Столичный мэр также добавил, что возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства. В результате взрывов никто не пострадал.
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