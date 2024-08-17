Обстрел Киева 17 августа - Кличко заявил о падении обломков дронов

Обломки дрона-камикадзе Shahed-136. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В результате обстрела Киева ночью 17 августа в двух районах столицы обнаружили обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed-136. В одном из районов из-за падения вспыхнул пожар.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 17 августа.

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Он заявил, что обломки упали в Деснянском и Дарницком районах города.

"По информации экстренных служб, сегодня днем в Деснянском районе столицы, в Дарницком лесопарковом хозяйстве, обнаружено падение обломков БпЛА. В результате возникло возгорание травяного настила на небольшой площади", — сказал Кличко.

Столичный мэр также добавил, что возгорание ликвидировали работники лесопаркового хозяйства. В результате взрывов никто не пострадал.