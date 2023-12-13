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Нічний обстріл Києва — у МВС показали кадри з наслідками

13 грудня 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічний обстріл Києва — у МВС показали кадри з наслідками
Пожежник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Києва. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Києва. Внаслідок атаки постраждали 34 людини, 15 із них госпіталізовано до лікарні. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко та показав наслідки нічного обстрілу.

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За словами Клименка, у Дніпровському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі, а на момент прибуття пожежників у дворі будинку горіли вісім автівок. 

  • Наслідки обстрілк Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілк Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілк Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілк Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілк Києва. Фото: ДСНС
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"Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ять людей, які не могли самостійно пересуватися, та сім дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб", — розповідає Клименко. 

Відомо, що поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян. 

Також пошкоджений дитячий садок. Зруйнований фасад будівлі, вибиті вікна. На момент ворожої атаки всередині перебував охоронець, але наразі його життю нічого не загрожує. 

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Загалом, постраждали 34 людини, 15 із них госпіталізовано з колото-різаними ранами та гострою реакцією на стрес. На місці працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні Пункти Незламності. 

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень

В результаті нічного обстрілу кількість постраждалих  збільшилась до 51, серед яких шість дітей. Також є уточнення по наслідках влучань у столичних районах. 

Також ми писали, що росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі. 

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