Ночной обстрел Киева – в МВД показали кадры с последствиями

Пожарный ликвидирует пожар в результате обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Киева. В результате атаки пострадали 34 человека, 15 из них госпитализированы в больницу.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко и показал последствия ночных обстрелов.

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По словам Клименко, в Днепровском районе столицы в результате вражеского обстрела поврежден фасад многоэтажки, произошло возгорание балкона на шестом этаже, а на момент прибытия пожарных во дворе дома горели восемь автомобилей.

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС 1/5 _ 5

"В общей сложности было спасено 17 человек, из которых пять человек, которые не могли самостоятельно передвигаться, и семь детей. На безопасное расстояние эвакуировано 25 человек ", — рассказывает Клименко.

Известно, что полиция взяла под охрану поврежденную многоэтажку, в частности, для сохранения имущества эвакуированных граждан.

Также поврежден детский сад. Разрушенный фасад здания, выбитые окна. На момент вражеской атаки внутри находился охранник, но его жизни ничего не угрожает.

В Дарницком районе в результате вражеских обстрелов произошло возгорание жилого дома на площади 400 кв. м. Пожар ликвидирован. Еще по двум адресам в Деснянском районе было обнаружено падение обломков на открытой территории.

В общей сложности пострадали 34 человека, 15 из них госпитализированы с колото-резаными ранами и острой реакцией на стресс. На месте работает психологическая служба ГСЧС, также спасатели развернули передвижные Пункты Несокрушимости.

Напомним, сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате атаки предварительно есть попадание на территории одной из столичных больниц.

В результате ночных обстрелов количество пострадавших увеличилось до 51, среди которых шесть детей. Также есть уточнения по результатам попаданий в столичных районах.

Также мы писали, что россияне выпустили по Украине в эту ночь десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все вражеские цели.