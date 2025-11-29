Київ під ударом 29 листопада - 11 людей постраждали, 1 людина загинула

Нічний обстріл Києва — в столиці більше 10 постраждалих
Російські окупанти в ніч проти 29 листопада та зранку цього ж дня масовано атакують Київ дронами. Наразі відомо, що в столиці вже більше 10 постраждалих.
Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У Києві зросла кількість постраждалих 29 листопада
"Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 — загиблий", — написав Ткаченко.
Водночас він попередив, що прямо зараз продовжується нова, вже ранкова атака.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці було пошкоджено 5 будинків, сталися пожежі та часткові руйнування.
Окрім того, росіяни вночі атакували дронами Бровари. У цьому місті також пошкоджено будинки та постраждали люди.
