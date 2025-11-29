Відео
Головна Київ Нічний обстріл Києва — в столиці більше 10 постраждалих

Нічний обстріл Києва — в столиці більше 10 постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 05:57
Київ під ударом 29 листопада - 11 людей постраждали, 1 людина загинула
Працівники швидкої допомоги. Фото: ілюстративне: Укрінформ

Російські окупанти в ніч проти 29 листопада та зранку цього ж дня масовано атакують Київ дронами. Наразі відомо, що в столиці вже більше 10 постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

У Києві зросла кількість постраждалих 29 листопада

"Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 — загиблий", — написав Ткаченко.

Водночас він попередив, що прямо зараз продовжується нова, вже ранкова атака.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни атакували Київ дронами та балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу у столиці було пошкоджено 5 будинків, сталися пожежі та часткові руйнування.

Окрім того, росіяни вночі атакували дронами Бровари. У цьому місті також пошкоджено будинки та постраждали люди.

Київ вибух обстріли Росія загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
