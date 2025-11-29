Киев под ударом 29 ноября - 11 человек пострадали, 1 человек погиб

Работники скорой помощи. Фото: иллюстративное: Укринформ

Российские оккупанты в ночь на 29 ноября и утром этого же дня массированно атакуют Киев дронами. Известно, что в столице уже более 10 пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Сейчас количество пострадавших от атаки возросло до 11 человек, 1 — погибший", — написал Ткаченко.

В то же время он предупредил, что прямо сейчас продолжается новая, уже утренняя атака.

Напомним, что этой ночью россияне атаковали Киев дронами и баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице были повреждены 5 домов, произошли пожары и частичные разрушения.

Кроме того, россияне ночью атаковали дронами Бровары. В этом городе также повреждены дома и пострадали люди.