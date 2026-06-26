Нічний удар по Києву: в ДСНС повідомили усі подробиці

Пожежа в Києві в результаті російської атаки 25 червня. Фото: REUTERS/Stringer

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Російська вечірня атака на Київ 25 червня призвела до падіння уламків у Дарницькому районі. Там понад сім годин гасили масштабну пожежу в складській будівлі. Рятувальники повністю ліквідували вогонь під ранок, 26 червня. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник ДСНС Павло Петров.

У Києві на Дарницькому зайнялася велика пожежа через російську атаку

Павло Петров уточнив, що нслідки вечірнього обстрілу столиці ліквідовували до самого ранку. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 21:20, невдовзі після відбою повітряної тривоги.

У Дарницькому районі Києва зафіксували два випадки падіння уламків. Один із них спричинив велику пожежу в складській будівлі, яку бійці ДСНС змогли остаточно загасити лише о 4:30 ранку. Інший уламок впав на відкритій місцевості в парку, проте там вогонь згас іще до того, як на місце приїхали пожежні розрахунки. За попередніми даними, завдяки успішній роботі сил ППО ніхто з громадян не постраждав.

Ведучий Віталій Прудіус також поцікавився у речника щодо цивільної безпеки, зважаючи на те, що Росія почала частіше атакувати вдень балістичними ракетами. Через це вибухи лунають практично одночасно з сиренами. Павло Петров наголосив, що в таких умовах кожен мешканець міста має реагувати на сигнали тривоги і дбати про свою безпеку.

"В першу чергу, так, треба враховувати, що треба розуміти, орієнтуватися, де ви знаходитеся, розуміти, де знаходиться найближче укриття і чи можете Ви якомога швидше туди дістатися. Це, знаєте, як з планом евакуації під час пожежі, коли Ви знаходитеся в якійсь будівлі, Вам треба розуміти, як можна найшвидше вийти. Ми вкотре закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і користуватися укриттями, тому що ви бачите, що не тільки під ранок, а навіть і ввечері ворог дуже підступно може завдати удар по столиці", — зауважив Петров.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за даними столичного мера Віталія Кличка, у четвер, 25 червня, внаслідок російського удару було двоє постраждалих. Їх госпіталізували.

Також повідомлялося, що час таких повітряних нальотів тисячі киян традиційно ховаються на станціях підземки. У зв'язку з цим у КП "Київський метрополітен" дали офіційне роз'яснення на запит журналістів і пояснили, чому підприємство ніколи не відкриває двері самих вагонів для ночівлі людей. У керівництві метрополітену зазначили, що вагони поїздів не використовуються як нічні укриття з суто технічних причин.