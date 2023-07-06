Нєбитов показав, якої шкоди наробила негода на Київщині

Труба, яка впала внаслідок негоди. Фото: t.me/andrii_nebytov

Сьогодні, 6 липня, негода накрила Київську область. Внаслідок пориву вітру в одному з приміщень котельні міста Борисполя впала труба.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Внаслідок падіння труби ніхто не постраждав.

"Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя, ніхто не постраждав, на місці поліція і комунальні служби", — розповів Нєбитов.

Очільник поліції Київської області закликав людей бути уважними.

Труба, яка впала внаслідок негоди. Фото: t.me/andrii_nebytov

Допис Нєбитова. Фото: скриншот

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Також ми писали, що у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру могли сягати аж до 10 м/с.