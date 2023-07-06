Нєбитов показав, якої шкоди наробила негода на Київщині
Сьогодні, 6 липня, негода накрила Київську область. Внаслідок пориву вітру в одному з приміщень котельні міста Борисполя впала труба.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Наслідки негоди в Київській області
Внаслідок падіння труби ніхто не постраждав.
"Від пориву вітру в одному із приміщень котельні впала труба. На щастя, ніхто не постраждав, на місці поліція і комунальні служби", — розповів Нєбитов.
Очільник поліції Київської області закликав людей бути уважними.
Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.
Також ми писали, що у вівторок, 20 червня, українську столицю охопила справжня буря. У Києві пройшов сильний дощ з грозою, підтопило багато вулиць. У КМВА попередили, що пориви вітру могли сягати аж до 10 м/с.