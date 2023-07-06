Небытов показал, какой вред нанесла непогода на Киевщине

Труба, которая упала в результате непогоды. Фото: t.me/andrii_nebytov

Сегодня, 6 июля, непогода накрыла Киевскую область. В результате порыва ветра в одном из помещений котельной города Борисполя упала труба.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

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В результате падения трубы никто не пострадал.

"От порыва ветра в одном из помещений котельной упала труба. К счастью, никто не пострадал, на месте полиция и коммунальные службы", — рассказал Небытов.

Глава полиции Киевской области призвал людей быть внимательными.

Труба, которая упала в результате непогоды. Фото: t.me/andrii_nebytov

Пост Небытова. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

Также мы писали, что во вторник, 20 июня, украинскую столицу охватила настоящая буря. В Киеве прошел сильный дождь с грозой, подтопило множество улиц. В КГВА предупредили, что порывы ветра могли достигать до 10 м/с.