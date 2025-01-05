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Ніконов пояснив, чому Київ досі без генплану

5 січня 2025 06:38
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Генплан Києва — що відбувається із забудовою столиці
Бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов. Фото: Forbes
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Концепція генерального плану Києва мала бути представлена на громадське обговорення 24 лютого 2022 року, але через початок повномасштабного вторгнення цей процес був відкладений. Наразі документ доопрацьовується з урахуванням потреб оборони та реалій військового часу.

Про це заявив бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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За словами Ніконова, генплан столиці створювався довгий час, зокрема із залученням Інституту Генерального плану Лейпцига та ГІЗу. У 2022 році планувалося представити концепцію генплану на громадське обговорення, що мало відбутися 24 лютого. Але через початок війни цей процес було зупинено.

"Після повномасштабного вторгнення документ потребує значного доопрацювання. Військові, СБУ та інші структури внесли нові обмеження, які відповідають сучасним реаліям. Генплан має враховувати потреби оборони, створення бомбосховищ, розміщення об’єктів повітряної оборони тощо. Тепер розробляється новий генплан", — підсумував він.

Бізнесмен також наголосив, що столиця має бути у кілька разів кращою за інші міста, адже тут ухвалюються ключові рішення щодо інвестицій та працюють головні офіси українських та іноземних компаній.

Раніше бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. Також він висловився щодо Гостинного двору в Києві, який раніше визнали пам'яткою архітектури національного значення.

Бізнесмен вважає, що через незаконні дії влади, під тиском цей комплекс залишається занедбаним, а держава вже втратила значну суму коштів.

Київ українці Україна будівництво бізнес

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