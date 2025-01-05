Генплан Киева — что происходит с застройкой столицы

Бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов. Фото: Forbes

Концепция генерального плана Киева должна была быть представлена на общественное обсуждение 24 февраля 2022 года, но из-за начала полномасштабного вторжения этот процесс был отложен. Сейчас документ дорабатывается с учетом потребностей обороны и реалий военного времени.

Об этом заявил бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов в интервью Наталии Мосейчук.

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По словам Никонова, генплан столицы создавался долгое время, в частности с привлечением Института Генерального плана Лейпцига и ГИЗа. В 2022 году планировалось представить концепцию генплана на общественное обсуждение, которое должно было состояться 24 февраля. Но из-за начала войны этот процесс был остановлен.

"После полномасштабного вторжения документ нуждается в значительной доработке. Военные, СБУ и другие структуры внесли новые ограничения, которые соответствуют современным реалиям. Генплан должен учитывать потребности обороны, создание бомбоубежищ, размещение объектов воздушной обороны и тому подобное. Теперь разрабатывается новый генплан", — подытожил он.

Бизнесмен также отметил, что столица должна быть в несколько раз лучше других городов, ведь здесь принимаются ключевые решения по инвестициям и работают главные офисы украинских и иностранных компаний.

Ранее бизнесмен и основатель KAN Development Игорь Никонов объяснил, что в Киеве отпугивает инвесторов строительства. Также он высказался относительно Гостиного двора в Киеве, который ранее признали памятником архитектуры национального значения.

Бизнесмен считает, что из-за незаконных действий властей, под давлением этот комплекс остается заброшенным, а государство уже потеряло значительную сумму средств.