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Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва

3 січня 2025 15:49
Аркадій Пастула - Редактор
Чому іноземні інвестори уникають будівництва в Києві — думка Ігоря Ніконова
Ігор Ніконов. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Бізнесмен та засновник KAN Development Ігор Ніконов пояснив, що в Києві відлякує інвесторів будівництва. За його словами, доки ця проблема не буде вирішена, в Києві так і будуть стояти недобудовані будівлі, які руйнуватимуться з плином часу.

Про це Ігор Ніконов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"В тих умовах, в яких ми працюємо, жоден іноземний девелопер працювати не зможе. Він отримує аудит системи, де говориться, що ризики працювати в Україні без війни — захмарні", — наголосив Ніконов.

За словами бізнесмена, він буде щасливий, якщо держава покриє всі ризики для іноземних інвесторів. 

Ніконов навів приклад Китаю. За його словами, комуністичний Китай за 40 років отримав економіку майже першу в світі. Причиною цього є інвестиції та недоторканість інвестора.

"Жоден інвестор не поїде, якщо в нього не замайорить знак долара, євро чи фунту. Ніколи", — зазначив бізнесмен.

Ніконов стверджує, що необхідно змінити погляд суспільства України на це питання.

Ситуація в Києві

Ніконов наголосив, що в Україні відсутні іноземні інвестиції зокрема і через державну бюрократію. 

"У нас жодний документ фактично не є кінцевим. Тобто, іноземний інвестор отримає аудит, який говорить, що є великі ризики. Через це і немає інвестицій. Проблема у чому, якщо ти приїжджаєш у Київ і в тебе на Хрещатику стоїть дірка, то що це говорить? Що це ніхто не може збудувати через те, що тут неможливо щось отримати, або це нікому не цікаво, оскільки на цьому не заробиш грошей… Тому, ми маємо зруйновану будівлю, яка і буде так стояти", — каже він.

Засновник KAN Development каже, що киянам необхідно думати про майбутнє, щоб залучати іноземних інвесторів.

За його словами, якщо в Києві будуть будівництва, то іноземці захочуть вкладатися. 

Нагадаємо, Ніконов також розповів, скільки податків втратила держава через відмову в перебудові Гостинного двору в Києві.

Раніше у Києві прокуратура в суді домоглася розірвання договору оренди земельної ділянки в Пущі-Водиці. Замість запланованої реконструкції бази відпочинку на цій території незаконно зводили котеджне містечко.

Заступник очільника КМДА Микола Поворозник заявив, що у столиці цілодобово будується метро на Виноградар.

Київ українці інвестиції Україна будівництво

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