В Киеве нотариус с сообщниками обманули наследников на миллион

Следственные действия у подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили нотариуса и ее сообщника, которые устроили мошенническую схему по присвоению средств, которые должны были бы перейти в наследство другим лицам. Таким образом нотариус смогла присвоить 850 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, одна из потерпевших обратилась к частному нотариусу Киевского нотариального округа, чтобы оформить наследство после смерти отца. Получив от банка информацию о наличии 850 тыс. грн на счетах умершего, нотариус скрыла это и сообщила наследнице, что на счету всего 112 грн.

После этого нотариус вместе с сообщником нашли человека, который незаконно оформил наследство, выдавая себя за законную наследницу. Используя поддельные документы, злоумышленники получили 850 тыс. гривен.

Аналогичная схема была применена в отношении другой наследницы — нотариус и ее сообщники завладели средствами суммой на 180 тыс. гривен.

Обвиняемым грозит лишение свободы в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины. Санкция статей, по которым обвиняют нотариуса и ее спиоьника предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве 6 февраля состоялись обыски в Киевском городском совете со стороны НАБУ и САП по поводу подозрения в земельных коррупционных схемах.

В СМИ появилась информация, что у бывшего соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого проводят обыски..