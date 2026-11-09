Затори в напрямку Південного моста. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві запроваджено нові схеми транспортного сполучення між лівим і правим берегами Дніпра через додаткові безпекові виклики та необхідність розвантажити ключові переправи. Йдеться про зміни на Південному, Північному та мосту Патона.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі Ранок.LIVE.

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Зміни в організації дорожнього руху Києва

Південний міст Києва залишається одним із ключових сполучень між лівим та правим берегами. Транспортний потік на підʼїзді до нього суттєво ускладнений. У заторах станом на 9 листопада 09:30 стоять десятки автомобілів.

Водночас від сьогодні у столиці запроваджуються окремі зміни в організації руху саме на цій ділянці. Зокрема, вводять резервні схеми транспортного сполучення між берегами. Таке рішення було ухвалено на тлі додаткових безпекових викликів та необхідності розвантажити мости, а також оптимізувати транспортні потоки.

На Південному мосту вантажівки, що прямують із лівого берега на правий, перенаправлятимуть в об’їзд через Дарницький міст. Водночас для легкових автомобілів і громадського транспорту жодних обмежень руху не передбачено.

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Обмеження переглянули й на Північному мосту — вже сьогодні рух ним частково відновлять. Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження споруди. У напрямку з лівого берега на правий рух дозволять однією смугою, призначеною лише для пасажирського транспорту. У зворотному напрямку відкриють дві смуги, якими зможуть користуватися пасажирський транспорт і легкові автомобілі. Крім того, через міст курсуватимуть автобуси.

Затори в напрямку Південного моста. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На мосту Патона також планують змінити організацію руху, запровадивши реверсивний режим для збільшення пропускної здатності. Зокрема, вранці з 07:00 до 10:00 три з п’яти смуг будуть відкриті в напрямку правого берега, а ввечері з 16:00 до 20:00 — у бік лівого берега.

У МВС також повідомляють, що кількість поліцейських екіпажів у Києві вже збільшили. Правоохоронці регулюватимуть рух, стежитимуть за завантаженістю підʼїздів до мостів та допомагатимуть водіям.

Детальніші схеми проїзду мають оприлюднити на офіційних сторінках патрульної поліції.

Як писали Новини.LIVE, за підсумками селекторної наради український лідер Володимир Зеленський заявив, що в Києві розглядають можливість запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті. Глава держави вже доручив розробити відповідну програму.

А очільник МВС Іван Вигівський розповів про зміни руху між берегами Дніпра в Києві. Зокрема, правоохоронці будуть перевіряти підʼїзди до мостів і найбільш завантажені ділянки доріг.