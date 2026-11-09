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Главная Киев Новые правила движения по мостам Киева: что важно знать водителям

Новые правила движения по мостам Киева: что важно знать водителям

Ua ru
9 ноября 2026 09:53
Репортаж
В Киеве изменили схему движения на трех мостах: как будет курсировать транспорт между берегами Днепра Новини.LIVE/Диана Шликова
Пробки в направлении Южного моста. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Киеве введены новые схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами Днепра в связи с дополнительными угрозами безопасности и необходимостью разгрузить ключевые переправы. Речь идет об изменениях на Южном, Северном и мосту Патона.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Диана Шликова в эфире Ранок.LIVE.

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Изменения в организации дорожного движения Киева

Южный мост Киева остается одним из ключевых путей сообщения между левым и правым берегами. Транспортный поток на подъезде к нему существенно затруднен. По состоянию на 9 ноября в 09:30 в пробках стоят десятки автомобилей.

В то же время с сегодняшнего дня в столице вводятся отдельные изменения в организации движения именно на этом участке. В частности, вводятся резервные схемы транспортного сообщения между берегами. Такое решение было принято на фоне дополнительных вызовов в сфере безопасности и необходимости разгрузить мосты, а также оптимизировать транспортные потоки.

На Южном мосту грузовики, следующие с левого берега на правый, будут перенаправляться в объезд через Дарницкий мост. При этом для легковых автомобилей и общественного транспорта никаких ограничений движения не предусмотрено.

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Ограничения пересмотрели и на Северном мосту — уже сегодня движение по нему частично возобновят. Соответствующее решение приняли по результатам технического обследования сооружения. В направлении с левого берега на правый движение будет разрешено по одной полосе, предназначенной исключительно для пассажирского транспорта. В обратном направлении откроют две полосы, которыми смогут пользоваться пассажирский транспорт и легковые автомобили. Кроме того, через мост будут курсировать автобусы.

Затори в Києві 9 листопада
Пробки в направлении Южного моста. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

На мосту Патона также планируют изменить организацию движения, введя реверсивный режим для увеличения пропускной способности. В частности, утром с 07:00 до 10:00 три из пяти полос будут открыты в направлении правого берега, а вечером с 16:00 до 20:00 — в сторону левого берега.

В МВД также сообщают, что количество полицейских экипажей в Киеве уже увеличили. Правоохранители будут регулировать движение, следить за загруженностью подъездов к мостам и помогать водителям.

Более подробные схемы проезда должны быть опубликованы на официальных страницах патрульной полиции.

Как писали Новини.LIVE, по итогам селекторного совещания украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Киеве рассматривают возможность введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте. Глава государства уже поручил разработать соответствующую программу.

А глава МВД Иван Выговский рассказал об изменениях в движении между берегами Днепра в Киеве. В частности, правоохранители будут проверять подъезды к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

МВД Киев мост пробки автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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