Затори в Києві через перекриття мостів. Фото: Getty Images

У Києві з 9 листопада планують змінити організацію руху на трьох мостах через Дніпро через додаткові безпекові виклики. Міністерство внутрішніх справ запроваджує резервні схеми транспортного сполучення, щоб зменшити навантаження на переправи та впорядкувати транспортні потоки.

Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський, передає Новини.LIVE.

Реклама

Які зміни запровадять на мостах в столиці

За інформацією очільника МВС, на мосту Патона організують реверсивний рух. У ранковий час, із 07:00 до 10:00, три з п'яти смуг відведуть для транспорту в напрямку правого берега. Увечері, із 16:00 до 20:00, три смуги працюватимуть у напрямку лівого берега.

Пост Івана Вигівського. Фото: скриншот

На під'їздах до Північного мосту патрульні скеровуватимуть вантажівки в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку планують відновити.

На Південному мосту обмеження стосуватимуться вантажного транспорту, який рухається з лівого берега на правий. Такі автомобілі направлятимуть в об'їзд через Дарницький міст. Для легкових машин і громадського транспорту додаткових обмежень не передбачено.

Читайте також:

Крім того, поліцейські перевірятимуть під'їзди до мостів і найбільш завантажені ділянки доріг. За словами Івана Вигівського, правоохоронці розраховують на взаємодію з Київською міською владою щодо подальшої реорганізації дорожнього руху.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві частково відновили рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. За рішенням фахівців, проїзд дозволили з тимчасовими обмеженнями: з лівого берега на правий транспорт зможе рухатися однією смугою, призначеною лише для пасажирського транспорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Сергію Корецькому підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Також уряд має визначити бюджет для резервних автобусів і заходи, які забезпечать киянам доступ до транспорту під час відключень електроенергії.