Тривоги в Києві змінять формат: система діятиме не всюди

Діти в укритті. Фото: КМВА

У Києві з 6:00 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Водночас нова система поки не працюватиме повноцінно в усіх районах столиці. Відтепер мешканці Києва можуть отримувати повідомлення про конкретний вид та рівень повітряної загрози.

Про це повідомляє КМВА, передає Новини.LIVE.

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У Києві змінили систему оповіщення про загрози

Жовтий рівень означає "Дронову небезпеку", а червоний — "Масовану дронову загрозу", "Ракетну загрозу" або "Ракетно-дронову загрозу". Зеленим сигналом "Відбій" позначається ситуація, коли для міста не зафіксовано жодної з перелічених загроз.

Якщо характер небезпеки змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий сигнал "Відбій" між різними видами загроз не оголошується. Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить "Ракетна загроза", актуальною вважається саме ракетна небезпека. Сигнал "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної із зазначених загроз.

Водночас диференційоване оповіщення наразі впроваджене не в усіх районах столиці. Система не працює у Печерському районі, а в Голосіївському та Святошинському діє лише частково. Це пов’язано з технічними особливостями окремих територій, де поки неможливо забезпечити диференціацію сигналів за видами загроз.

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Там порядок оповіщення залишається без змін: у разі будь-якої повітряної небезпеки звучатиме звичайна сирена без уточнення її типу. Також у таких районах не подаватиметься окремий звуковий сигнал "Відбій".

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